L’ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc (à droite) et l’ancienne ambassadrice cuba ine au Vietnam, Lianys Torres Rivera. Photo: VNA

Washington (VNA) - Par la procuration du président vietnamien, l’ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, a remis le 22 novembre à Washington l’Ordre d’Amitié à l’ancienne ambassadrice cubaine au Vietnam, Lianys Torres Rivera.

La remise de l’Ordre d’Amitié à l'ambassadrice Lianys Torres Rivera montre la reconnaissance et le respect du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam pour ses contributions importantes au renforcement et à l'approfondissement des relations de coopération traditionnelle et fidèle entre les deux Partis, les deux Etat et les deux peuples, a déclaré l’ambassadeur Ha Kim Ngoc dans son discours à la cérémonie.

L'ambassadrice Lianys Torres Rivera était l'ancienne ambassadrice de Cuba au Vietnam de 2017 à 2020. Depuis mars 2021, elle a été nommée chargée d'affaires, la plus haute représentante diplomatique actuelle de Cuba aux Etats-Unis.

L'ambassadeur Ha Kim Ngoc estime qu'à n'importe quel poste, l'ambassadrice Lyanis Torres Rivera contribue toujours à la promotion des relations d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et Cuba.

Exprimant son honneur de recevoir la distinction honorifique du Vietnam, la diplomate cubaine a exprimé son appréciation pour l'affection du peuple vietnamien pour Cuba et la solidarité et l'amitié traditionnelles entre les deux pays.

Elle a affirmé continuer à faire de son mieux pour contribuer à l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et Cuba. -VNA