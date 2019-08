Un représentant du Comité populaire de Da Nang remet des satisfecit aux unités brillants dans la mise en oeuvre de la réforme administrative. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Da Nang (Centre) a publié mercredi les résultats d'évaluation et de classement de la réforme administrative et du travail sur archives en 2018 des organes et unités dans cette localité.

Selon les résultats des indices de réforme administrative de 2018 (PAR INDEX 2018) du ministère de l'Intérieur, la ville de Da Nang se classe au 4e rang avec un total de 83,7 points, après la province de Quang Ninh (89,6 points), la ville de Hanoï (83,98 points) et la province de Dong Thap (83,71 points). Après cinq années consécutives à la tête du classement, Da Nang a reculé au 4e rang en 2017 et 2018.

Concrètement, l'indice de satisfaction des organisations et des citoyens à l'égard des services publics (SIPAS - Satisfaction Index of Public Administration Services) de Da Nang a atteint 87,43%, se classant au 17e rang parmi 63 villes et provinces. 70,85% ont exprimé leur satisfaction en faveur des délégués du Conseil populaire, des dirigeants des services et branches, des Comités populaires des districts et arrondissements.

Selon le classement des indices de la réforme administrative des organes dans la ville de Da Nang, trois parmi cinq organes de ressort central ont été estimés très bons, deux, bons. Quatre parmi 20 organes des services et branches ont été classés très bons; neuf, bons; cinq, assez bon; un, moyen et un, faible. Pour les comités populaires des districts et arrondissements, un parmi sept arrondissements et districts a été estimé très bon, six autres, bons.

Photo: VNA



Les organes comme les Départements des douanes et des impôts, et l'Assurance sociale ont bien accompli leur tâche grâce à la direction et l'application des technologies de l'information dans la gestion.

En 2018, les organes et unités de la ville ont proposé de nombreuses initiatives et solutions pour raccourcir le temps de traitement des formalités administratives, au service de la population et des entreprises.

Prenant la parole à cette conférence, le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang Ho Ky Minh a demandé aux organes de participer activement à donner des conseils pour la réforme administrative, de tirer des expériences et de proposer des solutions pour surmonter les inconvénients. En outre, les organes compétents doivent suivre de près le plan de réforme administrative de la ville, mettre en œuvre le projet à titre d'essai de transfert de la tâche de recevoir et de renvoyer les résultats de règlement des procédures administratives via la poste, déployer de manière efficace le projet de contrôle des formalités administratives par le biais du mécanisme du guichet unique, et d'accélérer l'application des technologies de l'information dans la normalisation de la base de données.

Le rapport annuel PAR Index évalue les réformes administratives dans les 63 localités et 18 ministères et secteurs basé sur un ensemble de critères.



L'année dernière, le score moyen sur 63 localités était de 76,92 points. Vingt-neuf localités ont marqué plus de 80 points et aucune localité de moins de 60 points.



La Banque d'État du Vietnam, qui a obtenu les meilleurs résultats dans la liste des 18 ministères et organismes ministériels, a obtenu 90,57 points, suivi par les ministères des Finances, de la Justice, de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères, des Science et des Technologie.

Située au centre du Vietnam, la ville de Da Nang a une superficie de 1.256,53 km² comprenant six arrondissements (Hai Chau, Thanh Khe, Lien Chieu, Ngu Hanh Son, Son Tra et Cam Le) et deux districts de Hoa Vang et de l’île de Hoang Sa. La ville compte une population de plus d’un million de personnes.

Da Nang est également connue comme une ville agréable à vivre en raison de sa tranquillité et de sa propreté. Elle a toujours gardé le rang le plus élevé en termes de développement économique. Da Nang a maintenu une bonne sécurité, avec pas de mendiants ni de toxicomanes, et peu d'embouteillages. -VNA