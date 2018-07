Thanh Hoa (VNA) - En l’honneur de la 71e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), de diverses activités en reconnaissance des familles méritantes se sont déroulées dans plusieurs localités du pays.

Vendredi matin, 20 juillet, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, en tête d’une délégation dudit comité et de la province de Thanh Hoa (Centre) a visité et offert des cadeaux aux familles méritantes du district de Quang Xuong.

Lors de la séance de travail avec l’organisation du Parti et le Comité populaire de ce district, M. Tran Thanh Man a demandé aux comités du Parti de divers échelons et aux autorités locales de continuer d'accorder davantage des soins aux familles méritantes pour les aider à stabiliser la vie et la production.

Le même jour, Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et président de la Commission centrale de l'Organisation du Parti communiste du Vietnam en tête d’une délégation a aussi visité et offert des cadeaux aux familles méritantes dans la province centrale de Quang Tri.

A Dong Thap (Sud), au cimetière du district de Tam Nong, a eu lieu le 20 juillet la cérémonie d'inhumation des restes de 85 volontaires vietnamiens tombés au Cambodge.

Depuis 2001, l'équipe K91 du commandement militaire de la province de Dong Thap a déployé 17 campagnes de recherche pour exhumer et rapatrier les restes de 1.713 soldats et experts volontaires dans les provinces cambodgiennes. -VNA