Le sceau en or coulé en 1823 sous le règne du roi Minh Mang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors du point presse périodique du ministère tenu le 3 novembre, a répondu à la question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam devant le fait que la Maison de vente aux enchères française Millon se préparait à la vente aux enchères d'un sceau en or coulé en 1823 sous le règne du roi Minh Mang (1820-1841) et d'autres antiquités originaires du Vietnam ou liées au Vietnam.

La presse vietnamienne a rapporté cette affaire, a-t-elle annoncé. Au cours des derniers jours, sous la direction du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Vietnam en France, la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO se sont étroitement coordonnées avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les ministères, agences et secteurs concernés pour échanger avec le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère français de la Culture, l'ambassade de France au Vietnam, les dirigeants de l'UNESCO et l'organe de la vente aux enchères pour vérifier les informations et suspendre la vente aux enchères.



Le 31 octobre, l'ambassade du Vietnam en France a informé que la vente aux enchères avait été reportée au 10 novembre.



"Le ministère des Affaires étrangères demandera à l'ambassade du Vietnam en France et à la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO de coordonner étroitement et de soutenir le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour explorer les possibilités et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour rapatrier les antiquités», a déclaré la porte-parole Le Thi Thu Hang.

Auparavant, selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information, la Maison de vente aux enchères Millon, fondée en 1928, a mis aux enchères le 31 octobre à Paris plus de 300 antiquités et œuvres d’art provenant du Vietnam ou le concernant.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA





Elles ont compris près de 100 antiquités, dont vases, bols, assiettes en porcelaine, bouteilles, statues en bronze, etc. datant des XVIIIe et XIXe siècles, plus de 150 œuvres d'art des feu peintres connus tels que Bui Xuan Phai, Nguyen Sang, Le Pho, Mai Trung Thu, et une cinquantaine d'objets sculptés.



Un bon nombre d’antiquités précieuses appartenant à la dynastie des Nguyen (1802-1945) telles que médailles, insignes, monnaies, bols en or..., des rois Minh Mang, Duy Tan, Khai Dinh et Bao Dai, ont également été mises aux enchères.



En particulier, il faut citer un sceau en or coulé en 1823 sous le règne du roi Minh Mang (1820-1841) et un bol en or datant du règne du roi Khai Dinh (1916-1925), qui ont une grande valeur historique.

Le sceau en or, d’un poids de 10kg, est le "Hoang de chi bao" (trésor de l'empereur), symbolisant le pouvoir suprême de l'Empereur dans la monarchie de l'État féodal du Vietnam. Le sceau en or a un prix initial d'environ 2 à 3 millions d'euros. Cependant, "en raison du vif intérêt de l'État du Vietnam pour ce trésor, la date de la vente aux enchères sera reportée au 10 novembre à midi", a annoncé la Maison de vente aux enchères Million.

L'ambassade du Vietnam en France a travaillé avec les parties impliquées dans la vente aux enchères du sceau en or. Un représentant du Conseil Nguyen Phuc du Vietnam, descendant des rois Nguyen qui est le successeur officiel des obligations de la dynastie Nguyen, a également envoyé un document à la Maison de vente aux enchères Million pour demander l'annulation de la vente aux enchères du sceau en or du règne du roi Minh Mang et du bol en or du règne du roi Khai Dinh. - VNA