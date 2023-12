Photo d'illustration: VNA



Vinh Phuc (VNA) – Un atelier portant sur la résolution des défis liés aux ressources en eau au Vietnam a eu lieu le 6 décembre dans la province de Vinh Phuc, au Nord.



L’événement a été organisé par le Département de gestion des ressources en eau du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, en collaboration avec le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) et l’Australian Water Partnership (AWP).



L’atelier avait pour objet de favoriser les échanges d'informations, le partage d'expériences afin d'améliorer les capacités des fonctionnaires, des scientifiques et des jeunes experts du secteur de l'eau au Vietnam.



Lors de l'atelier, les jeunes experts ont discuté du stockage et de l'allocation efficaces de l'eau pour répondre à la demande en eau, de solutions pour lutter contre la sécheresse et l’intrusion saline dans le delta du Mékong...



Selon Laura Beckwith de l’AWP, le Vietnam est l’un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Garantir les sources d’eau et l’approvisionnement en eau potable au Vietnam est confronté à de nombreux défis majeurs. Il est donc très urgent de renforcer la capacité des gestionnaires des ressources en eau, des jeunes scientifiques et des jeunes experts pour qu’ils participent à la résolution et à la réponse aux défis liés aux ressources en eau.-VNA