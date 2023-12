Quang Tri propose des mesures pour mieux gérer les navires de pêche. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – La province de Quang Tri (Centre) a proposé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural un certain nombre de mesures pour gérer les navires de pêche dans le cadre des efforts de prévention et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La localité a suggéré que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural publie des directives sur la déclaration et la supervision des navires de pêche d'une longueur comprise entre 6 et 12 m pour répondre aux opérations des pêcheurs, selon le comité directeur de lutte contre la INN de la province de Quang Tri.

Le ministère devrait promulguer des procédures internes d'inspection, d'examen, de contrôle et de règlement des navires de pêche montrant des signes de violation de la loi par le biais d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS), ainsi que des procédures de surveillance de l'installation, du remplacement, de la garantie et de la réparation du VMS, ainsi que des transfert du VMS en raison du transfert de propriété des bateaux de pêche d'une localité à une autre.

À ce jour, Quang Tri a enregistré 318 navires de pêche non enregistrées, dont 312 navire d'une longueur comprise entre 6 et 12 m, et les autres ayant une longueur comprise entre 12 et 15 m. La localité a expliqué que ces navires étaient construits par les pêcheurs eux-mêmes, sans aucun certificat d'origine, ce qui rendait impossible l'enregistrement.

Par conséquent, la province a demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural d'ajuster et de modifier la réglementation sur le processus d'immatriculation des navires de pêche d’une longueur de 6 à 12 mètres de long, permettant ainsi aux administrations locales de délivrer des certificats d'origine permettant l'immatriculation de ces navires.

Jusqu'à présent, Quang Tri n'a signalé aucune violation des eaux étrangères par ses navires de pêche. Elle a délivré des licences opérationnelles à 90% des navires locaux, tout en installant un VMS sur 96% du nombre des navires de pêche locaux. En même temps, la localité a contrôlé et inspecté le mouvement de tous les navires de pêche dans les ports locaux.-VNA