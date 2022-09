Photo d'illustration : VNA

Quang Tri (VNA) - De 1995 à la mi-septembre 2022, la province de Quang Tri (Centre) a déminé plus de 275 millions de m2 de terres contaminées par des mines laissées par la guerre.

Pour atteindre les résultats ci-dessus, la province s'est concentrée sur la mobilisation des ressources pour le déminage. Jusqu'à présent, 34 organisations non gouvernementales (ONG) et 23 organisations internationales impliquées dans la lutte contre les conséquences laissées par des bombes, mines et engins explosifs laissés après la guerre au Vietnam.

La province a mobilisé plus de 146 millions dollars auprès d'organisations internationales et d'ONG pour ces activités, dont plus de 91 millions de dollars financés par l'administration américainne par le biais des ONG. -VNA