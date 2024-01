Signature des Accords de paix de Paris 1973. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Depuis la signature des Accords de paix de Paris le 27 janvier 1973, la province de Quang Tri (Centre), autrefois théâtre de violentes batailles pendant la guerre du Vietnam, a fait de grands pas en avant et chérit les valeurs de paix.Selon le professeur et docteur Trinh Quang Phu, directeur de l'Institut oriental de recherche et de développement de l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques, a déclaré que la réussite de la bataille de 81 jours et nuits du 28 juin au 16 septembre 1972 pour défendre l'ancienne citadelle de Quang Tri, avait contribué à forcer les ennemis à s'asseoir à la table des négociations pour signer les Accords de Paris.Plus d'un demi-siècle s'est écoulé, l'ancien champ de bataille de Quang Tri est désormais couvert de rizières, de plantations d'arbres industriels et de forêts. Des zones résidentielles, de grandes routes, des ports maritimes et des aéroports modernes ont été construits dans des zones autrefois théâtre de combats féroces il y a plus de 50 ans. Les résidents locaux ont également bénéficié d'une meilleure qualité de vie avec un revenu par habitant en moyenne de 71 millions de dongs (près de 2.900 dollars) en 2023.De nos jours, les touristes viennent à Quang Tri pour découvrir, ressentir et comprendre les douleurs de la guerre et de la division que rien ne peut compenser, que le Vietnam a dû subir dans le passé. Ici, ils peuvent pleinement saisir l’aspiration à l’indépendance, à la liberté et à la réunification d’une nation qui a dû faire face aux guerres menées par des envahisseurs puissants.Nguyen Huy Hung, directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que Quang Tri compte 501 sites de vestiges historiques et culturels, dont de nombreux sont réputés auprès des visiteurs nationaux et internationaux en raison de leur valeur historique, notamment l'ancienne citadelle de Quang Tri, le pont Hien Luong et la rivière Ben Hai, les tunnels de Vinh Moc, le village tunnel de Vinh Linh, le cimetière national des martyrs de Truong Son et le cimetière national des martyrs de la Route 9.Quang Tri pourrait être considérée comme un musée vivant de reliques de la guerre révolutionnaire, a-t-il déclaré, indiquant qu'il s'agit d'une base pour le développement du tourisme culturel et historique.Le Comité populaire provincial prépare actuellement l’organisation de son premier Festival pour la paix, prévu en juillet 2024, dans le but d’honorer les valeurs de la paix et d’appeler les gens à se donner la main pour maintenir et promouvoir la paix, la prospérité et la durabilité pour Quang Tri, le Vietnam et l'humanité.Le Festival permettra de rendre hommage aux héros et aux soldats ayant sacrifié leur vie pour l'immortalité de la Patrie tout en commémorant les victimes de la guerre. Il présentera également les valeurs culturelles matérielles et immatérielles ainsi que les produits touristiques de Quang Tri pour attirer plus de visiteurs, vietnamiens comme étrangers, contribuant ainsi au développement socio-économique local. -VNA