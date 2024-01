La société vietnamienne Victoria Tourism et MCTA Selangor signent un protocole d'accord, établissant une coopération à long terme pour promouvoir les destinations touristiques de Quang Ninh. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord) a accueilli le 17 janvier une délégation de représentants de Malaysian Chinese Tourism Association (MCTA) Selangor et de 25 agences de voyage, venue s’informer de nouveaux produits touristiques locaux.



Nguyen Huyen Anh, directrice adjointe du Service provincial du tourisme de Quang Ninh, lui a fourni des informations sur le potentiel et les atouts touristiques ainsi que sur les politiques locales pour développer de nouveaux produits touristiques.



Michael Thein, vice-président de MCTA Selangor, a hautement apprécié le potentiel touristique de Quang Ninh, étant donné que son système d'infrastructures de transport, ses établissements d'hébergement, ses produits et services touristiques bénéficient d’investissements de manière synchrone.



A cette occasion, la société vietnamienne Victoria Tourism et MCTA Selangor ont signé un protocole d'accord, établissant une coopération à long terme pour promouvoir les destinations touristiques de Quang Ninh.



Quang Ninh vise à accueillir cette année 17 millions de visiteurs, dont 3 millions d’arrivées internationales, avec des recettes touristiques totales de 39.100 milliards de dongs.-VNA