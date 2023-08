Quang Ninh (VNA) - Au cours du premier semestre 2023, la succursale de la Banque des politiques sociales dans la province de Quang Ninh (Nord) a aidé plus de 12.000 clients à emprunter plus de 770 milliards de dongs, favorisant la mise en œuvre de la Résolution 11/NQ-CP du 30 janvier 2022 du gouvernement portant programme de relance et de développement socio-économiques.



Parmi ces plus de 12.000 clients, un quart ont pu emprunter des sommes d’un montant total de plus de 210 milliards de dongs dans le cadre du programme de logements sociaux.



Les fonds selon la Résolution 11/NQ-CP du gouvernement ont aidé à répondre à la demande de capitaux de gens dans les zones rurales et montagneuses et des personnes à faible revenu, contribuant à créer plus d'emplois et à assurer le bien-être social.-VNA