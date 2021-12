Photo: VNA





Hanoï (VNA) - Au fil des ans, la province de Quang Ninh (Nord-Est) a mis en œuvre de nombreuses politiques distinctes pour soutenir et améliorer la vie des personnes handicapées, en garantissant le bien-être social.

Concrètement, la province a publié la politique de prise en charge des frais de chirurgie orthopédique et de réadaptation professionnelle pour les personnes atteintes d'un handicap moteur. Ainsi, les personnes handicapées sont prises en charge à 100 % du coût de la chirurgie orthopédique et du matériel orthopédique.

Depuis 2013, la province de Quang Ninh a dénombré plus de 1.924 personnes atteintes d'un handicap moteur, effectué avec succès une chirurgie orthopédique pour 238 d'entre elles et fourni 321 appareils orthopédiques, d’un coût total de 3,2 milliards de dongs.

La province a approuvé le projet de soutien au développement d'une éducation inclusive pour les enfants handicapés et autistes dans les établissements d'enseignement. Les étudiants handicapés sont exonérés de cotisations et bénéficient des politiques prioritaires de la province.

Chaque année, Quang Ninh alloue de 10 à 15 milliards de dongs pour soutenir les personnes handicapées dans leur formation professionnelle.

À ce jour, la localité compte 844 personnes handicapées ayant une formation professionnelle. Elle a établi 14 établissements de production et d'affaires dont 30 % ou plus du personnel est en situation de handicap.

Le Vietnam a formé un système de 122 centres pour soutenir le développement de l'éducation d’intégration dans 20 localités, et un réseau d'enseignants dans 63 villes et provinces. Au cours de la période 2012-2020, le nombre d'élèves handicapés scolarisés a été multiplié par 10 par rapport à la période 2000-2010.

Entre 2012 et 2020, plus de 28.780 personnes handicapées ayant des difficultés financières ont bénéficié d'une aide juridique et entre 400.000 et 500.000 familles ont reçu une formation sur les méthodes de soins, de réadaptation des personnes handicapées.

Le Projet d’assistance aux personnes handicapées pour la période 2021-2030 continue de mettre en œuvre les programmes d’aide, d’encourager les personnes handicapées à surmonter les difficultés, à accéder à une vie indépendante, à s'intégrer bien dans la société, à contribuer aussi au développement socio-économique et à s’entraider.

Le Vietnam compte actuellement plus de 6 millions de personnes handicapées. Les idées présentées par les participants du colloque ont apporté une nouvelle vision sur la capacité des personnes handicapées de participer à la politique, constituant une base des activités visant à promouvoir la participation effective des personnes handicapées à la vie politique.-VNA