Quang Ngai (VNA) – Le colonel Bui Ta Tuân, commissaire politique du Commandement militaire de la province de Quang Ngai (Centre), a fait savoir jeudi 28 mai que le Comité populaire provincial avait décidé d’offrir des équipements médicaux à la province laotienne de Champassak pour l’aider à prévenir et lutter contre le COVID-19.

En coordination avec les Services provinciaux de la Santé et des Affaires extérieures, le Commandement militaire de Quang Ngai a remis des équipements médicaux dont 6.700 masques de protection et des gants sanitaires, d’une valeur totale de plus de 400 millions de dôngs (plus 20.000 dollars), au Commandement militaire de Champassak.

Ces dons ont contribué à approfondir la solidarité et la compréhension mutuelles, à consolider l’amitié durable entre le Vietnam et le Laos, ainsi qu’à aider le peuple laotien à surmonter ses difficultés actuelles, a déclaré le colonel Bui Ta Tuân. -VNA