Photo d'illustration: VNA

Quang Binh (VNA) - Une bombe de 200 kg datant de la guerre a été neutralisée en toute sécurité dans un quartier résidentiel du district de Bo Trach, province de Quang Binh (Centre), ont annoncé le 3 août les autorités locales.

Il s’agit d’une bombe MK82 d'un diamètre de 0,3m et d'une longueur de 1,5 m, découverte par des habitants de la commune de Ly Trach. Après avoir été mise au courant, une équipe de déminage s’est rendue sur place pour enlever le détonateur avant de déplacer la bombe et de la détruire en toute sécurité.

Après la guerre, une grande quantité de bombes, mines et autres engins explosifs est restée enfouie dans le sol vietnamien, menaçant constamment la vie des habitants.

On estime à 6,13 millions d’ha la surface "polluée", soit 18,82% de la superficie du pays. Plus de 100.000 personnes ont été tuées ou blessées à cause de ces explosifs. –VNA