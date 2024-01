Photo: VNA



Quang Binh (VNA) - La province de Quang Binh (Centre) se concentre sur la mise en œuvre drastique des tâches de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Selon Doan Ngoc Lam, vice-président permanent du Comité populaire provincial, dans les temps à venir, Quang Binh demandera aux services, secteurs et localités de la région de promouvoir la gestion et le traitement strict les bateaux de pêche qui violent la pêche INN.

Quang Binh renforcera la coordination avec d'autres provinces pour améliorer la gestion des bateaux de pêche et la pêche... Parallèlement, elle met l'accent sur l'orientation des communes, quartiers et pêcheurs sur les procédures d'enregistrement et de contrôle des bateaux de pêche.

En 2023, la production de produits aquatiques de Quang Binh a atteint plus de 83 000 tonnes, soit une augmentation de 4,6% par rapport à 2022. La province a traité 72 bateaux violant les réglementations de la pêche. -VNA