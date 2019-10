Cà Mau (VNA) – Au cœur d’une ville animée de l’extrême-Sud du pays existe un paradis ornithologique. Cet espace incongru est le fruit de la persévérance de l’agronome Lê Thi Liêu.

Le parc aux oiseaux de Minh Hai, un site touristique incontournable du centre-ville de Cà Mau (Sud). Photo : CTV/CVN

Le parc aux oiseaux de Minh Hai compte des dizaines de milliers d’habitants ailés de diverses espèces, dont plusieurs inscrites dans le Livre Rouge du Vietnam. Son existence au sein même de la ville de Cà Mau, chef-lieu de la province homonyme à l’extrême-Sud, est un petit miracle. Fruit de la réflexion et du travail d’une femme septuagénaire, Lê Thi Liêu, tendrement surnommée par les habitants locaux "Mme Liêu les oiseaux".



Lê Thi Liêu, diplômée de l’Université d’agronomie de Hanoï, spécialisation d’élevage, et son mari, aussi son confrère, se sont portés volontaires à la fin des années 1970 pour venir travailler à U Minh, une vaste région marécageuse à cheval sur les provinces de Cà Mau et Bac Liêu, à l’extrême-Sud du pays. À cette époque-là, cette région était encore très sauvage.



La vie de la jeune agronome s’attacha au monde des animaux sauvages à la suite d’un incendie dans la forêt d’U Minh qui tua nombre de bêtes dont des pythons ("matières premières" pour la production pharmaceutique).



Employée de l’entreprise phar-maceutique Minh Hai, Liêu fut alors chargée de mener un projet de recherche sur la protection des pythons et crocodiles, menacés d’extermination par les trafiquants. Le projet de Liêu fut d’encourager leur élevage chez les habitants. Une pierre deux coups : ces espèces rapportèrent gros à leurs éleveurs et prolifèrent rapidement. De plus, grâce à un livre sur les techniques d’élevage écrit par Lê Thi Liêu elle-même, ce mouvement fit tache d’huile dans toute la région.



En 1987, ce projet inédit de Lê Thi Liêu se vit même décerner la médaille d’or à la Foire-exposition nationale, à Hanoï. Dans les années 1980, Lê Thi Liêu reçut comme mission de créer un "parc aux oiseaux" au milieu de la ville de Cà Mau. Un vrai défi car une agglomération urbaine animée n’est pas vraiment un habitat idéal pour des oiseaux sauvages.



Ce fut l’occasion pour Lê Thi Liêu de faire ses preuves. "Tout d’abord, il fallut créer un habitat sûr et accueillant", explique-t-elle. Dans un vaste secteur planifié, Liêu fit planter des arbres de diverses espèces, creuser des mares et canaux où des poissons furent lâchés…



Elle se rendit dans des forêts, parfois dans des provinces environnantes, pour recueillir des oiseaux sauvages de toutes sortes, et les ramena au parc. "Les premiers temps, nous devions les soigner et les nourrir comme des enfants", confie-t-elle.



Des "appelants" pour peupler le parc