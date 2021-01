Des médecins à Quang Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre de la Santé a proposé au Premier ministre de suspendre temporairement ou de limiter les vols vers le Vietnam en provenance des pays et territoires touchés par la nouvelle variante du SARS-CoV-2.

Le 18 décembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu'une nouvelle variante du virus SARS-CoV-2 avait été détectée au Royaume-Uni, avec une capacité de se transmettre « jusqu'à 70 % plus facilement ». Au 3 janvier, 34 pays étaient touchés par cette nouvelle variante du virus.

Plus de 40 pays ont imposé des restrictions d'entrée, des fermetures de frontières et des interdictions des vols desservant le Royaume-Uni et les pays touchés par la nouvelle variante pour éviter la propagation. Le Vietnam a également découvert une personne de retour du Royaume-Uni infectée par la nouvelle variante du virus.

Lundi 4 janvier, le Vietnam a enregistré trois nouveaux cas importés de Covid-19, portant le total à 1.497. A ce jour, 1.339 patients ont été déclarés guéris et 35 décès ont été déplorés.

Parmi les patients sous traitement à travers le pays, neuf personnes ont été testées négatives au virus une fois, six autres deux fois et cinq autres encore, trois fois. Au total, 19.055 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine. -VNA