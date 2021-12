Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Dans un rapport envoyé au ministère des Transports sur la reprise de vols internationaux réguliers, l’Autorité de l’aviation civile a proposé d’augmenter la fréquence des vols vers le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine).



Selon le directeur de l’Autorité de l’aviation civile, Dinh Viet Thang, la demande de retour au pays des Vietnamiens à l’étranger est grande, concernant plus de 140.000 personnes. Les compagnies aériennes concernées estiment toutes qu’il est nécessaire d’augmenter la fréquence pour certains marchés tels que le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine).

Photo d'illustration : Vietnam Airlines





Ainsi, l’Autorité de l’aviation civile a proposé au ministère des Transports de l’autoriser à travailler avec le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine) sur une fréquence maximale de 10 vols aller / semaine pour chaque marché.



Le 28 décembre au soir, l’Autorité de l’aviation civile a adressé un rapport au ministère des Transports, selon lequel le variant Omicron est apparu dans les neuf pays et territoire inscrits dans la première phase de la reprise pilote des vols internationaux réguliers. Par conséquent, les nouvelles règles sur le contrôle des nouveaux variants s’appliquent désormais aux vols déjà relancés ou en préparation. Ainsi, dans l'immédiat, pour assurer la conformité avec la Dépêche officielle 9406/CD-VPCP du bureau du gouvernement, les compagnies aériennes ne peuvent organiser des vols qu'en provenance du Japon et des États-Unis car les aéroports du Japon et des États-Unis offrent déjà des tests directs.

Photo d'illustration : hanoimoi.com.vn





Concernant le premier cas d'infection par Omicron au Vietnam. l'hôpital central militaire 108 a déclaré qu'à l'heure actuelle, l'état de santé du patient était stable, avec aucun symptôme clinique. Les médecins ont diagnostiqué qu’il s’agissait d’un cas asymptomatique et à faible risque.-VNA