Lors d'un cours de langue vietnamienne au lycée Myeonmok, en République de Corée. Photo: VNA

Séoul (VNA) - La langue vietnamienne a été enseignée pour les élèves du lycée Myeonmok, dans l'arrondissement Jungnang-gu, capitale de Séoul (République de Corée) comme deuxième langue étrangère depuis avril 2019.

Il s'agit du premier lycée non spécialisé de la République de Corée à inclure des cours de la langue vietnamienne dans le programme de formation des lycéens.

Song Hyun-seop, directeur du lycée Myeonmok. Photo: VNA

Le Vietnam et la République de Corée ont de nombreuses similitudes en termes d'histoire et de culture. Au cours des 30 dernières années, des sociétés et entreprises coréennes ont augmenté leur investissements au Vietnam et vice versa. Par conséquent, le vietnamien devient une langue de grande valeur, devenant un outil pour aider les lycéens à avoir une orientation claire pour leur développement professionnel futur, a déclaré le directeur du lycée, Song Hyun-seop

Avec le recrutement de deux professeurs vietnamiens hautement qualifiés et maîtrisant parfaitement la langue et la culture sud-coréennes, le lycée Myeonmok organise régulièrement des briefings académiques hebdomadaires pour améliorer la compréhension du Vietnam pour les enseignants et développer une vision pour les élèves. -VNA