Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a eu le 5 janvier à Hanoï une réunion avec le Conseil national du patrimoine culturel pour faire le bilan des activités du conseil durant le mandat 2015-2019 et discuter de l’orientation pour la période 2020-2024.

M. Dam a hautement apprécié les contributions des membres du conseil ces dernières années, tout en exprimant son souhait qu'au cours du prochain mandat, le conseil se concentre sur les questions scientifiques et la gestion dans le but de faire des patrimoines culturels un atout pour le développement du pays.



Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Conseil national du patrimoine culturel de rechercher et d’accélérer l'application des technologies de l'information.



Le prof. Dr. Luu Tran Tieu, président du conseil, a déclaré que les vestiges et les musées attiraient de plus en plus de touristes à visiter et la recette en provenance des frais de visites dans ces lieux a augmenté.



Concernant l’orientation pour le prochain mandat, M. Tieu a précisé que le conseil continuerait à conseiller, à élaborer des orientations, des stratégies et des politiques majeures sur la protection et la promotion des valeurs du patrimoine culturel ; élaborer et donner des suggestions pour les documents juridiques sur le patrimoine culturel. Il a également demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d'ordonner aux localités de prendre des mesures et des plans spécifiques pour protéger et préserver les trésors nationaux spéciaux et le patrimoine culturel immatériel reconnus par l'UNESCO.



M. Tieu a aussi proposé au vice-Premier ministre d'envisager et de charger le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de diriger l'élaboration d'un programme de préservation et de promotion durables des valeurs du patrimoine culturel au cours de la période 2021-2030 ; d'élaborer un décret sur la gestion du patrimoine culturel immatériel reconnu par l'UNESCO. - VNA