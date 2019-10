Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère des Affaires étrangères et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont organisé vendredi 11 octobre à Hô Chi Minh-Ville (Sud) une réunion d’introduction au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung lors de la réunion, le 11 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung, a indiqué que l’adoption par le Vietnam du pacte mondial marque un progrès important dans la coopération internationale en matière de migration et crée en même temps davantage de bases juridiques permettant aux ministères, aux branches et aux localités d’examiner et de réviser et de perfectionner les politiques dans ce domaine.

La mise en œuvre du pacte mondial est la responsabilité du Vietnam lorsqu’il participe aux engagements internationaux et représente à la fois l’opportunité de renforcer la gestion de la migration, en créant un environnement migratoire transparent, sûr et respectueux des droits fondamentaux des migrants, a-t-il déclaré.

Le pacte mondial, formellement adopté en décembre 2018 à Marrakech, au Maroc, définit 23 objectifs couvrant tous les aspects de la migration, servant de référence aux États dans la mise en œuvre de leurs politiques migratoires nationales.

Le pacte s’attaque à la nature complexe des migrations internationales en abordant un large éventail d’aspects de la question, tels que la gestion des frontières, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, les documents d’identité, le retour et la réadmission, ainsi que les diasporas et les transferts de fonds.

L’application du pacte mondial pour les migrations suit dix principes, tels que l’universalité des droits de l’homme, la souveraineté nationale, ou encore le caractère juridiquement non contraignant dudit pacte. – VNA