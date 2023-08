Le modèle d'économie circulaire apparaît comme une solution visionnaire pour la société et l'économie. Photo: baotainguyenmoitruong.vn



Hanoi (VNA) - Au milieu de l'aggravation de la pollution de l'environnement et de l'épuisement des ressources naturelles, le modèle d'économie circulaire apparaît comme une solution visionnaire pour la société et l'économie.

Au Vietnam, de nombreux nouveaux modèles de production et d'affaires s'approchant d'une économie circulaire sont mis en œuvre avec succès dans le secteur privé, créant de nombreuses opportunités pour l'économie, a rapporté le journal Nhân Dân, organe central du Parti Communiste du Vietname quotidien Nhân dân (People).

Les parcs éco-industriels de la province de Ninh Binh, de la ville de Can Tho et de la ville de Da Nang en sont des exemples, permettant d'économiser des millions de dollars chaque année.

Le secteur des investissements directs étrangers (IDE) s'est avéré être un acteur dynamique dans la promotion de l'économie circulaire en élaborant des plans de recyclage des déchets et des sous-produits par des procédés modernes.

Cependant, certains experts ont déclaré que les modèles de production et commerciaux d'une économie circulaire ne sont pas devenus populaires au Vietnam, car la plupart des entreprises se concentrent toujours sur des objectifs à court terme, tandis que l'économie circulaire crée des valeurs à long terme.

Le Parti et l'État ont affirmé leur point de vue sur le développement d'une économie circulaire pour parvenir à un développement durable.

Le plan de développement de l'économie circulaire au Vietnam, approuvé par le Premier ministre le 7 juin 2022, identifie le développement de l'économie circulaire comme inévitable, conformément à la tendance mondiale et à la nécessité de faire des percées dans la reprise économique et la réalisation des objectifs de développement durable.(ODD) au Vietnam.

Pham Hông Quât, directeur de l'Agence nationale pour le développement du marché et l'entrepreneuriat technologique, a déclaré que dans le contexte de l'intégration économique mondiale, le Vietnam a adhéré à un certain nombre d'accords de libre-échange de nouvelle génération avec de nombreux pays et régions. Ces accords incluent des engagements en matière de sécurité environnementale, de sorte que l'adoption du modèle d'économie circulaire est une tendance inévitable pour parvenir à un développement durable.

De son côté, le Dr Nguyên Thê Chinh, ancien directeur de l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement, a noté que l'État devrait continuer à affiner les politiques et les lois, publier des réglementations et des normes sur le développement de l'économie circulaire qui soient conformes aux politiques régionales et les tendances mondiales, et utilisent des outils tels que les normes techniques et les taxes pour minimiser la surexploitation des ressources et le gaspillage pendant le processus de production.

L'État doit également se convertir à un modèle de croissance basé sur une utilisation efficace des ressources naturelles, encourager les entreprises à adopter des pratiques d'économie circulaire et édicter des règles strictes sur la responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs déchets, a-t-il ajouté.

L'économie circulaire n'est pas réservée aux grandes entreprises, mais constitue une tendance dans la nouvelle ère, attirant l'attention des investisseurs et des consommateurs. L'innovation ouverte et l'économie circulaire se soutiennent mutuellement pour construire un avenir durable et prospère, contribuant à réduire les déchets et la pollution de l'environnement, créer de la valeur et un développement durable pour la société et les entreprises. -VNA