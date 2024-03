Quatre-vingt peintures réalisées par plus de 75 jeunes peintres sont exposées lors de l'exposition "Dessiner un dragon" au Temple de la Littérature. Ces œuvres offrent diverses perspectives et transmettent des messages positifs pour l'Année du Dragon 2024.

La participation à des compétitions sportives régionales et internationales contribuera à promouvoir les activités d'échange entre les peuples, à resserer la solidarité et l'amitié et à renforcer la compréhension entre les peuples du Vietnam et d'autres pays.