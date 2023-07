La conférence internationale "Promouvoir la valeur des titres UNESCO pour le développement durable au Vietnam". Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) - La conférence internationale "Promouvoir la valeur des titres UNESCO pour le développement durable au Vietnam" s'est ouverte le 3 juillet à la pagode Bai Dinh, commune de Gia Sinh, district de Gia Viên, province de Ninh Binh (Nord).

L'événement est organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères, le Comité national vietnamien pour l'UNESCO et le Comité populaire de la province de Ninh Binh.

Au nom du gouvernement, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a déclaré dans son discours d’ouverture que le développement durable en considérant la culture comme le fondement était l'objectif, la force interne, le moteur important pour le développement du pays. Les relations Vietnam-UNESCO est un modèle d'une coopération efficace. Les deux parties partagent la même vision et persistent dans la mise en oeuvre des engagements.

Avec d'énormes et riches ressources culturelles et naturelles, jusqu'à présent, le Vietnam a été répertorié par l'UNESCO comme 8 patrimoines culturels et naturels mondiaux, 15 patrimoines culturels immatériels, 9 patrimoines documentaires, 3 géoparcs mondiaux et 11 réserves mondiales de biosphère, a fait savoir le ministre.



Après avoir été reconnus par l'UNESCO, les patrimoines culturels sont devenus des destinations touristiques attractives, créant des marques pour les localités patrimoniales, contribuant au développement socio-économique. Les patrimoines mondiaux au Vietnam ont accueilli plus de 18,2 millions de visiteurs, apporté une recette totale de 1.800 milliards de dôngs, a indiqué Nguyên Van Hung.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc, président du Comité national vietnamien pour l'UNESCO, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc, président du Comité national vietnamien pour l'UNESCO, a déclaré que la préservation et la promotion de la valeur du titre de l'UNESCO du Vietnam au cours des dernières années a obtenu de nombreuses réalisations importantes. Les titres UNESCO sont un élément important pour former la marque de chaque localité et apporter de grandes contributions au développement socio-économique en attirant les touristes, en transformant la structure du développement économique et le modèle de croissance verte, a souligné Ha Kim Ngoc.

Pour sa part, Edouard Firmin Matoko, assistant du directeur général de l'UNESCO, chargé de l'Afrique et des relations extérieures de l'UNESCO, a hautement apprécié les efforts du Vietnam dans la promotion de la coopération entre le Vietnam et l'UNESCO. Le Vietnam est également un modèle dans la protection du patrimoine culturel, le leader parmi les pays promouvant la construction communautaire, le développement économique et le développement durable basé sur le patrimoine. L'UNESCO est également très fière des titres patrimoniaux qui ont contribué au développement du Vietnam.

Le complexe paysager de Trang An. Photo : VNA



Il a souhaité voir les localités vietnamiennes faire la promotion des titres patrimoniaux à des fins communes et partagent des expériences précieuses dans la préservation et la valorisation de ces patrimoines.

La conférence se clôturera le 4 juillet. - VNA