Parc éolien de Dong Hai I. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La transition verte dans le secteur énergétique est l’une des principales priorités actuelles du Vietnam, qui figure dans la liste des pays aux plus grands potentiels dans les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et la biomasse…



Selon des experts, pour tirer parti de ce potentiel, il est nécessaire de mettre en place des politiques d’incitation au développement du marché des énergies renouvelables.



Ces dernières années, l’industrie énergétique nationale s’est fortement développée. Cependant, l'échelle et l'efficacité sont encore faibles et la sécurité énergétique n'est pas encore garantie, vu la demande énergétique exponentielle.



Ce qui est inquiétant, c'est qu'à l'avenir, les sources d’énergies primaire ne pouvant plus répondre aux besoins de développement de l'économie nationale, le Vietnam devra importer de l'énergie primaire, prévoit Hoang Viet Dung, du Département des économies d'énergie et du développement durable du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Par conséquent, favoriser le développement des énergies renouvelables pourrait permettre d'assurer la sécurité énergétique ainsi que de remplir les engagements du pays concernant les énergies vertes et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ajoute-il.

La transition vers les énergies renouvelables est considérée comme un enjeu clé de l’économie circulaire. Photo : VNA



L’engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle fait du Vietnam une destination attrayante pour les entreprises étrangères souhaitant investir dans les énergies renouvelables, notamment les projets éoliens offshore. Selon Nguyen Duc Cuong, expert senior en énergie du groupe T&T, avec un littoral de plus de 3.200 km, une vitesse de vent élevée et stable, le Vietnam possède toutes les conditions pour développer des projets éoliens.



Cependant, l’exploitation des énergies renouvelables est encore une industrie nouvelle au Vietnam et il n’existe donc pas de cadre juridique complet ni de politiques suffisamment fortes pour promouvoir son développement. Il est donc nécessaire de perfectionner rapidement le système de mécanismes et de politiques spécifiques.



En outre, face au défi du changement climatique et au risque d’épuisement des énergies fossiles, la transition vers les énergies vertes n’est pas seulement une option mais une urgence, où la technologie joue un rôle important. L’innovation technologique est donc une tendance inévitable.-VNA