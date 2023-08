Lors de la séance de travail avec des représentants de l'autorité de la ville de New York. Photo : sggp.org.vn

Devant le siège des Nations unies. Photo : sggp.org.vn

New York (VNA) – Une délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par la secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville et présidente du Conseil populaire municipal Nguyen Thi Lê a eu une séance de travail avec des représentants de l'autorité de la ville de New York le 28 août (heure locale), dans le cadre de leur visite de travail aux États-Unis.Accueillant la délégation, le commissaire aux affaires internationales de New York, Edward Mermelstein, a déclaré que les organes compétents étaient en train de finaliser le projet d'un protocole d'accord entre les deux villes afin d'ouvrir la voie à des activités de coopération concrètes.La responsable de Hô Chi Minh-Ville a émis le souhait que New York partage ses expériences en matière de gestion urbaine, de construction et de gestion d'un centre financier d'importance internationale.De son côté, M. Edward Mermelstein a affirmé que New York était disposée à partager ses expériences avec Hô Chi Minh-Ville dans la construction d'un centre financier international, les sciences et technologies et la formation de ressources humaines de haute qualité. En outre, il a souhaité également connecter les hommes d'affaires des deux villes afin de renforcer les échanges commerciaux.Ensuite, la délégation a travaillé avec Hyun Kim, chef du bureau du Centre mondial des Nations Unies pour la mobilité climatique. Les deux parties ont échangé sur des questions liées aux impacts du changement climatique, à l'émigration, à la formation des ressources humaines et au développement économique des pays et des grandes villes, notamment Hô Chi Minh-Ville.Le même jour, la délégation a travaillé avec la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. La présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Lê, et l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, ont discuté de questions liées au changement climatique, au développement économique vert, à l'économie numérique et aux moyens de connecter Hô Chi Minh-Ville et New York.-VNA