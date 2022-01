Un numéro artistique du programme "Xuân Quê huong". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En 2022, les affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer se concentreront sur deux percées : la grande union nationale et la promotion des ressources des Vietnamiens résidant à l'étranger pour le développement du pays, a souligné le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), le diplomate vietnamien a évoqué sept tâches clés qui seront mises en œuvre.

Il s'agit du plan d'action du gouvernement sur les affaires des Vietnamiens d'outre-mer pour 2021-2026; du renforcement de la grande union nationale, de la valorisation des ressources d'outre-mer au service du développement national; de l'aide pour des Vietnamiens d'outre-mer en termes de statut juridique et de stabilité de vie; du soutien de l'enseignement et de l'apprentissage du vietnamien, en préservant l'identité culturelle nationale; du renforcement du travail d'information pour les Vietnamiens d'outre-mer; et de la consolidation de l'appareil organisationnel.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer. Photo: VNA

Concernant l'édition 2022 du programme "Xuân Quê huong" (Printemps au pays natal), réservée aux Vietnamiens résidant à l'étranger (Viêt kiêu), qui aura lieu dans la soirée du 22 janvier (soit le 23e jour du 12e mois lunaire de l'année du Buffle) à l'Opéra de Hanoï, avec la participation d'un grand nombre de Viêt kiêu, le vice-ministre des AE Pham Quang Hieu, aussi président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer, a souligné que ce serait la plus grande activité politique, extérieure et culturelle au début de 2022.

C'est également l'occasion pour les dirigeants du Parti et de l'État d'écouter les pensées et les aspirations du peuple et d'honorer les collectifs et les individus vietnamiens d'outre-mer qui ont apporté une grande contribution à la Patrie.

L'événement de cette année comprendra diverses activités dont une cérémonie d'offrande d'encens et de lâchage de carpes, une cérémonie de rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée et aux héros morts pour la Patrie, une rencontre entre les Viêt kiêu et des hauts dirigeants du pays, et un programme artistique qui sera retransmis en direct sur les chaînes de la Télévision nationale du Vietnam (VTV).

Sur le plan économique, malgré les impacts du COVID-19, les envois de fonds au Vietnam en 2021 sont estimés à 12,5 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2020.

En ce qui concerne le commerce, des centaines de milliers d'hommes d'affaires vietnamiens à l'étranger ont activement participé à la promotion des activités d'import-export.

Le président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien reçoit le don de la communauté vietnamienne au Canada pour soutenir la prévention et le contrôle de l'épidémie. Photo: VNA

Des intellectuels vietnamiens d'outre-mer ont offert de nombreuses propositions et initiatives au pays en matière de technologie, d'intelligence artificielle, d'entrepreneuriat innovant et créatif, de lutte contre la pandémie et de développement du modèle économique.

En outre, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les Viêt kiêu ont fait don d'environ 115 milliards de dongs et des équipements médicaux pour soutenir le pays.- VNA