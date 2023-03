Hanoï (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement a tenu le 8 mars à Hanoï une réunion soulignant la détermination des femmes handicapées à surmonter les difficultés, dans le cadre des activités marquant la Journée internationale des femmes (8 mars).

Photo : VNA

S'adressant à l'événement, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a déclaré qu'au fil des ans, le ministère a toujours été conscient de l'importance des affaires sociales, sélectionnant huit groupes vulnérables à soutenir depuis 2018.Tran Thi Thuan, directrice de la coopérative Tam Ngoc, a déclaré que recevant les encouragements et l'aide du ministère et du ministre lui-même, son établissement, créé en 2019, crée actuellement des emplois pour 41 personnes, dont la plupart sont des personnes handicapées à Hanoï.La vice-présidente de l'Association des aveugles du Vietnam, Dang Thi Viet Anh, a déclaré qu'au cours des dernières années, plus de 20.000 personnes malvoyantes ont reçu des cannes blanches dans le cadre d'un programme caritatif lancé par le ministère.La coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a affirmé que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) travaillera en étroite collaboration avec le Vietnam pour accompagner les femmes, en particulier les handicapées, à dégager les obstacles et les préjugés pour construire un monde inclusif et durable pour tous.Au total, 170 membres, principalement des femmes et des filles, de huit groupes de personnes handicapées parrainés par le ministère ont assisté à la réunion.La population vulnérable du Vietnam compte environ six millions de personnes, qui ont reçu une attention particulière de la part du Parti, de l'État et du gouvernement vietnamiens. Ils sont considérés comme faisant partie de la société et de la main-d'œuvre et contribuent au développement social et à la croissance économique du pays.- VNA