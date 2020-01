Hanoi, 8 janvier (VNA) - Une rencontre avec la presse à l’occasion de la Nouvelle Année 2020 a été organisée lundi après-midi 6 janvier à Hanoï par la Direction d’État des archives du Vietnam. L’occasion d’évoquer les activités de l'an dernier et les projets en 2020.

"Selon les prévisions, cette année, la Direction d’État des archives du Vietnam va collaborer avec les services concernés afin d’organiser une vingtaine d’expositions et publier une dizaine de livres visant à faire connaître ces documents d’archivage", a informé son directeur Dang Thanh Tùng.Parmi les plus marquantes : les expositions sur l’art calligraphique des empereurs Nguyên (1802-1945) à Hanoï ; Saigon - de la cité féodale à la ville de style occidental à Hô Chi Minh-Ville ; Saigon - Hô Chi Minh-Ville dans la révolution de libération nationale (1930-1975) prévue le 22 janvier dans la rue florale Nguyên Huê dans la mégapole du Sud ; les documents d’archives sur Hoàng Sa (Paracel) en juin à Dà Nang (Centre) ou encore le 1010e anniversaire de Thang Long en octobre à l’Opéra de Hanoï, entre autres.Outre les événements dans le pays, certaines manifestations devraient être organisées à l’étranger. Il s’agit des expositions en l’honneur du 70e anniversaire d’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Russie à Moscou, les réalisations de protection des droits de l’homme du Vietnam en République tchèque et la vie et l’œuvre du président laotien Kaysone Phomvihane à Vientiane pour célébrer son 100e anniversaire.

Visiteurs à l’exposition"Citadelle de Hanoï - Une marque de temps" dans la capitale.

D’après Dang Thanh Tùng, la Direction d’État des archives conserve actuellement un grand volume de documents dont des châu ban (documents administratifs d'État) et des môc ban (tablettes de bois) datant de la dynastie des Nguyên (1802-1945) ainsi que des décrets du Président Hô Chi Minh de 1945-1946. Les châu ban et môc ban sont classés au Registre Mémoire du monde.Les journalistes et les dirigeants de cet organisme ont partagé leurs expériences concernant la communication et la manière de présenter au public ces précieuses documentations.Les archivages sont intimement liés à la mémoire nationale. "La Direction d’État des archives du Vietnam est chargée de la préservation et de la promotion de ce patrimoine", a ajouté Dang Thanh Tùng.En 2019, la Direction d’État des archives du Vietnam a élaboré et soumis au ministère de l’Intérieur le plan "Archivage physique et électronique de documents dans les agences étatiques". En outre, cet organisme a également soumis aux services concernés deux circulaires portant sur les archives informatiques, un des éléments afin de mettre en place l’e-gouvernement.À cette occasion, il a rappelé les événements organisés en 2019 : les deux expositions "Hô Chi Minh - éminent homme de culture" à Paris et "Vietnam - Destination" à Moscou ; la publication d’ouvrages L’URSS et le Vietnam dans la 1re guerre d’Indochine - Conférence de Genève en 1954, Le Président Hô Chi Minh à travers les documents d’ archives étrangers, Diên Biên Phu 13 mars - 7 mai 1954 à l’occasion du 65e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu ; la présentation du film Hô Chi Minh, esquisse pour un portrait politique à l’honneur du 129e anniversaire de l’Oncle Hô et des 50 ans de l’exécution de son testament, pour ne citer qu’eux.La coopération internationale est une des priorités de la Direction d’État des archives. À ce jour, les Archives vietnamiennes ont signé les accords de coopération avec celles françaises, russes, laotiennes et indonésiennes. - CVN/VNA