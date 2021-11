Actrice interprétant dans l’œuvre "Hô Nguyêt Cô hoá cáo" (Hô Nguyêt Cô transformée en renard). Photo :CVN

Hanoï (VNA) - Comme de nombreux arts traditionnels, le tuông - théâtre classique - a du mal à attirer les foules. Afin de le promouvoir, le Théâtre national de tuông a établi un programme spécifique à destination des jeunes.



C’est en 2010 que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a approuvé le projet "Promotion du tuông auprès des jeunes publics", visant à préserver et développer cet art traditionnel. À l’initiative du Théâtre national de tuông, ce projet a pour but de former une équipe de jeunes comédiens et de présenter au public la beauté du théâtre classique, les aider à comprendre et à aimer les valeurs traditionnelles.



Le projet puise dans le répertoire classique folklorique et les adapte pour un public jeune. Le Théâtre organise des représentations gratuites dans les écoles secondaires implantées dans les districts de Hanoï comme Dông Anh, Thanh Tri, Tu Liêm, Long Biên, Câu Giây... et ses provinces voisines telles que Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yên, Vinh Phuc...



À travers le programme "Introduire l’art du tuông auprès du jeune public en 2021", le Théâtre national de tuông présente quatre extraits de pièces très célèbres : Ông già cong vo đi xem hôi (Vieil homme portant sa femme pour se rendre à la fête), Hô Nguyêt Cô hoá cáo (Hô Nguyêt Cô transformée en renard), Ôn Đình chém Tá (Ôn Dinh sabrant Tá), Trân Quôc Toan ra quân (Trân Quôc Toan va au front).



Selon les observateurs, ce nouveau programme est très attrayant, reflétant bien les spécificités de cet art, notamment les nombreuses règles et techniques dans les domaines du chant, de la danse et même du maquillage.



Pour mieux conquérir le public



En parallèle aux représentations théâtrales, les artistes organisent des rencontres avec les jeunes spectateurs, permettant à ces derniers de mieux comprendre cet art classique.



Le jeune public se montre particulièrement intéressé, très heureux d’en apprendre plus sur un art faisant partie de leur patrimoine. Les acteurs doivent répondre à de multiples questions et interrogations : "Quand cet art est-il né ?" "Pourquoi l’acteur du tuông doit-il peindre son visage comme ça, pourquoi son costume doit-il être comme ça ?".



L’"Artiste Émérite" Lôc Huyên, chef de la Troupe expérimentale du Théâtre national de tuông, a indiqué : "Parce que le public du programme est jeune, le groupe a sélectionné de jeunes artistes talentueux pour se produire devant lui, ce qui renforce nécessairement l’identification aux personnages".

Actrice interprétant dans l’œuvre "Hô Nguyêt Cô hoá cáo" (Hô Nguyêt Cô transformée en renard). Photo :CVN



S’exprimant sur les raisons qui ont poussé à la création du programme "Introduire l’art tuông auprès du jeune public en 2021", Pham Ngoc Tuân, directeur du Théâtre national de tuông, explique qu’"aujourd’hui, peu de personnes s’intéressent encore à cet art. Si nous voulons que ce théâtre nous survive, il faut donc que nous trouvions de nouvelles manières de le faire connaitre. Introduire notre art auprès des jeunes en impliquant les écoles nous a paru une bonne piste de travail".



Intéressant pour le Théâtre de tuông, ce programme l’est surtout pour les élèves qui ont l’occasion d’aborder en classe l’étude d’un art avec ses codes particuliers.



Dans le temps à venir, quand l’épidémie de COVID-19 sera totalement sous contrôle, les activités culturelles et artistiques reprendront. Le Théâtre national de tuông pourra ainsi organiser des représentations artistiques et des échanges avec le public dans les universités, collèges et lycées.



"Si les jeunes aiment le tuông, ce sera à eux qu’incombera la responsabilité de le préserver", espère du fond de son cœur M. Ngoc Tuân.



Après avoir regardé la représentation des artistes du Théâtre de tuông, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a reconnu que les efforts pour amener ce type d’art aux jeunes étaient nécessaires. Cependant, ce travail de sensibilisation nécessite beaucoup de temps et de persévérance.



Outre les personnages, la combinaison entre la musique, les costumes, le maquillage doivent également être bien soignés pour que le Théâtre de tuông prenne tout son sens et puisse de nouveau plaire au public. - CVN/VNA S’exprimant sur les raisons qui ont poussé à la création du programme "Introduire l’art tuông auprès du jeune public en 2021", Pham Ngoc Tuân, directeur du Théâtre national de tuông, explique qu’"aujourd’hui, peu de personnes s’intéressent encore à cet art. Si nous voulons que ce théâtre nous survive, il faut donc que nous trouvions de nouvelles manières de le faire connaitre. Introduire notre art auprès des jeunes en impliquant les écoles nous a paru une bonne piste de travail".Intéressant pour le Théâtre de tuông, ce programme l’est surtout pour les élèves qui ont l’occasion d’aborder en classe l’étude d’un art avec ses codes particuliers.Dans le temps à venir, quand l’épidémie de COVID-19 sera totalement sous contrôle, les activités culturelles et artistiques reprendront. Le Théâtre national de tuông pourra ainsi organiser des représentations artistiques et des échanges avec le public dans les universités, collèges et lycées."Si les jeunes aiment le tuông, ce sera à eux qu’incombera la responsabilité de le préserver", espère du fond de son cœur M. Ngoc Tuân.Après avoir regardé la représentation des artistes du Théâtre de tuông, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a reconnu que les efforts pour amener ce type d’art aux jeunes étaient nécessaires. Cependant, ce travail de sensibilisation nécessite beaucoup de temps et de persévérance.Outre les personnages, la combinaison entre la musique, les costumes, le maquillage doivent également être bien soignés pour que le Théâtre de tuông prenne tout son sens et puisse de nouveau plaire au public. - CVN/VNA

source