Le doyen du Département d'études asiatiques et nord-africaines de l'Université Ca 'Foscari, Marco Ceresa (droite), le chef de la discipline de langue vietnamienne Richard Tran Quang Anh et l'ambassadrice du Vietnam en Italie Nguyen Thi Bich Hue (Centre) au programme "Ame vietnamienne". Photo: VNA

Rome (VNA) - Les premiers bacheliers de langue vietnamienne de l'Université Ca' Foscari de Venise (Italie) seront diplômés en mai prochain, marquant une étape importante dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue vietnamienne en Italie.

Le département de langue vietnamienne du Département d'études asiatiques et nord-africaines de l'Université a été créé en 2019, offrant aux étudiants des connaissances sur l'histoire, la littérature, l'économie, la géopolitique, l'art et tous les aspects de la culture vietnamienne. L'Université fournit le programme d'apprentissage du vietnamien le plus complet en Italie.

L'idée d'un programme pour enseigner la langue vietnamienne en particulier et les études vietnamiennes en général a été lancée par le professeur Marco Ceresa, doyen du Département, qui a déclaré que le Vietnam ainsi que l'Asie du Sud-Est jouaient un rôle très important dans la culture et l'économie du monde.

Selon le professeur Marco Ceresa, à côté du programme de licence en 3 ans, dans un avenir très proche (1-2 ans), son département ouvrira un programme de maîtrise en vietnamien. En particulier, Ca'Foscari a également l'intention d'ouvrir des programmes de doubles diplômes avec des Universités au Vietnam pour permettre des échanges d'étudiants entre l'Italie et le Vietnam.

Le professeur agrégé Richard Quang Anh Tran, qui est en charge du développement de langue vietnamienne dudit département a révélé que le département organisait également des activités d'échange culturel pour connecter les étudiants italiens et vietnamiens à l'Université Ca'Foscari. De plus, grâce au soutien du fonds Erasmus de l'Union européenne, ce département a invité deux professeurs de Hanoï à enseigner aux étudiants italiens. -VNA