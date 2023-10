Les dirigeants du Service du Tourisme de Hai Phong, des Services de la Culture, des Sports et du Tourisme de Gia Lai, Dak Lak et Kon Tum, signent un programme de coopération dans le développement touristique. Photo: VNA





Hai Phong (VNA) - Dans l'après-midi du 9 octobre, à Hai Phong, les Services de la Culture, des Sports et du Tourisme des trois provinces de Gia Lai, Dak Lak et Kon Tum (Tay Nguyen - Hauts Plateaux du Centre), ont collaboré avec le Service du Tourisme de Hai Phong pour organiser une conférence de promotion du tourisme sur le thème "Un voyage, plusieurs destinations".



La conférence visait à promouvoir la coopération interrégionale pour accélérer la reprise et le développement du tourisme durable.



Lors de la conférence, les délégués ont partagé des expériences sur le développement du tourisme dans leurs localités. Ils ont notamment souligné l’importance de l'ouverture de vols directs entre Hai Phong et Gia Lai, Dak Lak et Kon Tum.



A cette occasion, les dirigeants du Service du Tourisme de Hai Phong, des Services de la Culture, des Sports et du Tourisme de Gia Lai, Dak Lak et Kon Tum, ont signé un programme de coopération dans le développement touristique.-VNA