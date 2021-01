Des produits fabriqués au village de métier d’artisanat de laque poncée de Ha Thai à Hanoï. Photo: thuongtin.hanoi.gov.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient d'approuver le Projet de développement et de promotion de la marque nationale d'art de la laque poncée vietnamienne pour la période 2020-2030.

En particulier, les ministères, les agences et les localités se concentreront sur le développement de logos et d'identificateurs de «l'art de la peinture sur laque poncée du Vietnam», sur la publication du processus de création et des normes pour les matériaux ainsi que sur les critères de l'art de la laque poncée et sur l'investissement dans la zone de culture d'arbres «son» (laques) dans la province de Phu Tho.

Le projet contribue à la formation et l'amélioration des compétences des artistes et artisans dans la création d'œuvres d'art de la laque poncée, tout en visant à préserver et à promouvoir la laque poncée traditionnelle du Vietnam sur la base de l'intégration de nouvelles technologies d'autres pays de la région et du monde. -VNA