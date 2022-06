Phu Yên, 20 juin (VNA) - Avec l'approbation du gouvernement du Vietnam, le Programme de partenariat du Pacifique 2022 (PP22) se tiendra du 20 juin au 3 juillet dans la province centrale de Phu Yên.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi, Trân Thanh Hung, directeur du Service de l'Information et de la Communication de Phu Yên, a déclaré que le programme comprendra une série d'activités telles que la construction d'écoles et la réalisation d'examens et de traitements médicaux, les échanges entre les personnes et la réponse aux catastrophes.Outre des experts dans les domaines de la santé, de la construction et de la réponse aux catastrophes naturelles de la marine américaine, des experts et des organisations étrangères participeront au programme.PP22 est un programme multinational d'aide humanitaire initié par l’Administration aùéricaine. Il devient le plus grand programme annuel d'intervention en cas de catastrophe et d'aide humanitaire dans la région indo-pacifique.C'est la deuxième fois que le programme se tient à Phu Yên, qui vise à promouvoir la coopération dans le domaine de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, contribuant ainsi à promouvoir des relations de partenariat intégral entre Hanoï et Washington, ainsi que l'amitié et la coopération entre le Vietnam et les pays participants.Cette fois, Phu Yên recevra un navire-hôpital américain dans le port de Vung Rô, à bord duquel arriveront 700 personnes, pour la plupart médecins, ingénieurs et nutritionnistes.- VNA