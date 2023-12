Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de publier son Programme d'action pour mettre en œuvre la résolution n° 39-NQ/TW du Bureau politique sur l’édification et le développement de la province de Nghe An pour 2030, vision pour 2045.



Selon le programme, d'ici 2030, Nghe An devra être une province assez développée du pays, un centre du Centre septentrional en termes de commerce, de logistique, de soins de santé, d'éducation et de formation, de sciences et technologies, d'industrie et d'agriculture de haute technologie. En outre, elle devra disposer d'un système d'infrastructures synchrones et modernes, capable de répondre et de s'adapter efficacement aux catastrophes naturelles et au changement climatique...



Pour la période 2021-2030, le taux de croissance moyen de la province devra atteindre environ 10 %/an; la productivité moyenne du travail augmentera d'environ 10 à 11 %/an, et les recettes budgétaires, d'environ 12%/an...



En termes de vision pour 2045, le développement de Nghe An sera rapide, durable, intégral. La province sera moderne, imprégnée de l'identité culturelle locale et du Vietnam, et l’un des moteurs du développement de la région Centre septentrional... -VNA