Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - A l'occasion du 47e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975) et du 136e anniversaire de la Journée internationale du travail (1er mai 1886), Ho Chi Minh-Ville a organisé dans la soirée du 29 avril un programme artistique placé sur le thème "Chanson de la réunification, aspiration à la liberté”.

Ce programme, composé de trois parties avec 17 numéros artistiques, a vu la participation de nombreux artistes célèbres du pays.

La victoire du 30 avril 1975 a ouvert une nouvelle ère au Vietnam, une ère placée sous le signe de l’indépendance, de la liberté, de l’unité nationale et du socialisme. 47 ans après la réunification nationale, le Vietnam est sorti de la pauvreté pour avancer sur la voie de la prospérité.

A cette occasion, de nombreuses unités culturelles, artistiques et de divertissement de Ho Chi Minh-Ville, comme le parc culturel de Dam Sen (11e arrondissement) et la zone touristique de Suoi Tien (ville de Thu Duc), organisent également des spectacles artistiques au service des habitants de la ville et des touristes. -VNA