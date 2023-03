Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Trente-six entreprises vietnamiennes présentent leurs produits au 48e Salon international « Foodex Japan 2023» qui a débuté le 7 mars à Tokyo, au Japon.

De nombreuses marques vietnamiennes célèbres opérant dans les industries agricoles et alimentaires telles que la société Masan Group Corporation, PAN Group et la compagnie par actions d’exportation des produits alimentaires Dong Giao (Doveco) ont assisté à cet événement.

Notamment, Masan, pour la première fois, a présenté une collection d'épices CHIN-SU qu'elle a développée spécifiquement pour le marché japonais, qui est une combinaison unique de cuisines vietnamienne et japonaise.

La directrice principale du marketing de Masan, Dinh Hong Van, a déclaré que la recherche et le développement de produits adaptés à la culture culinaire japonaise étaient une nouvelle stratégie de Masan pour atteindre l'objectif d'apporter des épices et des marques vietnamiennes au monde.

Masan prévoit également de vendre les produits de cette collection d’épices CHIN-SU au Vietnam en mars, offrant aux consommateurs nationaux la possibilité de découvrir davantage de nouvelles épices.

Jorgre Imai, président de la Sarl Imai, l'un des importateurs japonais de produits agricoles et alimentaires, a déclaré que la décision de Masan était un bon signal pour les produits vietnamiens, ajoutant que son entreprise invite les entreprises pionnières à introduire de nouveaux produits sur le marché japonais.

PAN Group expose également des produits agricoles vietnamiens à valeur ajoutée tels que le pangasius, les fruits secs et le café, qui sont profondément transformés et produits selon des normes strictes.



En participant à Foodex Japan 2023, PAN Group veut prouver à la communauté internationale que les produits agricoles et les aliments de marque vietnamienne sont de haute qualité et peuvent rivaliser avec les produits de n'importe quel pays du monde, a déclaré sa vice-présidente du conseil d'administration et PDG, Nguyen Thi Tra My.

Les autres produits vietnamiens présentés lors de l'événement sont les fruits et légumes frais et transformés, les aliments nutritifs, les produits aquatiques et aquacoles, les épices, les boissons alcoolisées ou non alcoolisées, les confiseries.

Organisé pour la première fois en 1976, Foodex Japan est le plus grand salon international de l'alimentation et des boissons en Asie. L'événement de cette année, qui attire des entreprises et des organisations de 44 pays et territoires du monde entier, se poursuivra jusqu'au 10 mars.-VNA