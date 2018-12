Le jury a attribué les prix d’or à 30 meilleures œuvres. Photo: VNA



Lam Dong (VNA) – Après quatre jours de compétition, le 38e Festival national de la Télévision s’est clôturé samedi soir 22 décembre dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).



Le jury a attribué les prix d’or à 30 œuvres dans neuf catégories : film documentaire, reportage, programme thématique - sciences et éducation, programme "Échange - Dialogue - Séminaire", télévision en langues vernaculaires, programme de chant et danse, programme de théâtre, téléfilm, et programme pour enfants.



Outre 38 satisfecit, le jury a remis des prix d’argent à 56 œuvres.



Cette année, le Festival national de la Télévision a réuni 114 unités avec 496 œuvres candidates. Celles-ci ont reflété la vie, la culture, ou des aspects cachés de la société. Elles ont également donné des vues multidimensionnelles et des analyses profondes sur de grandes questions d’actualité en cette période.



Organisé pour la première fois à Da Lat par la Télévision du Vietnam en coordination avec le Comité populaire de la province de Lam Dong, le festival 2018 avait pour but d’honorer les meilleurs produits audio-visuels ainsi que de donner l'opportunité aux producteurs de partager expériences comme difficultés. –VNA