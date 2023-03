Colloque sur la valorisation du café "made in Vietnam". Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam, classé 2e pays exportateur de café au monde, cherche à augmenter la valeur ajoutée pour ce produit vedette, de manière à exporter davantage de café transformé plutôt que de café brut.

Lors du colloque "Comment augmenter la valeur ajoutée du café vietnamien", dans le cadre du programme "Le café vietnamien à l’honneur", organisé les 4 et 5 mars à Hô Chi Minh-Ville par le journal Nguoi Lao Dông (Les travailleurs), en coopération avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Thai Nhu Hiêp, vice-président de l’Association du café et du cacao du Vietnam (VICOFA), a informé qu’à l’heure actuelle, le taux de café transformé au Vietnam est encore faible, avec environ 90% du café exporté sous forme de café brut.

Selon Hô Van Muoi, président du Comité populaire de la province de Dak Nông (hauts plateaux du Centre), si le taux d'exportation du café brut de tout le pays est de 90%, à Dak Nông, ce taux atteint 99%.

Fin 2022, la superficie totale de caféiers à Dak Nông était estimée à 139.932 hectares, avec un rendement moyen de 2,8 tonnes/ha et une production totale de 356.612 tonnes. Ainsi, avec seulement 1% du café traité en profondeur, la quantité de café brut de Dak Nông mis sur le marché chaque année dépasse les 300.000 tonnes.

Comment mieux valoriser le café vietnamien ? Selon de nombreux participants à l'atelier, il faut tout d'abord promouvoir une production de café durable avec des certifications internationales telles que 4C, Rainforest & UTZ, Organic... Selon les Services de l'agriculture et du développement rural des provinces disposant de grandes superficies de caféiers, les cultures suivant les modèles de production durable représentent désormais une proportion importante : Lâm Dông avec 41,88 %, Gia Lai 40,17%, Dak Lak 22,85% … Dans la province de Son La, ce taux atteint même 99,1%.

Augmenter le taux de transformation

L'augmentation du taux de transformation est une mesure essentielle i pour améliorer la valeur du café vietnamien. Selon Nguyên Ngoc Luân, directeur général de la SARL de connexion commerciale globale (marque de café Meet More), chaque conteneur de café aux fruits que Meet More exporte vaut beaucoup plus qu’un conteneur de café brut.

À travers les activités de promotion du label "made in Vietnam", les agronomes et les producteurs tendent à s’unir pour améliorer la valeur, l'efficacité économique et créer une position internationale pour le café domestique.

En même temps, les actions des entreprises en matière de communication et marketing de produits et marques de café ont été renforcées, portant le café vietnamien à un nouveau niveau.

Lors du programme "Le café vietnamien à l’honneur", des marques célèbres telles que Trung Nguyên Legend, King Coffee, Meet More, Dôi Dep, Mr.Nam, The Sense, Ông Bâu, Rita Vo, Son Trang, Napoli, Phinn Café, K Coffee, Thai Châu, Lekofe ont présenté leurs gammes de produits.

"L’événement a permis de réaffirmer le rôle et la position de l'industrie nationale du café, de trouver des pistes pour augmenter la valeur du café vietnamien. À travers ce programme, il faut constater que la culture du café est bien enracinée dans nos vies", a conclu Duong Quang, rédacteur en chef adjoint du journal Nguoi Lao Dông, chef du comité d’organisation du programme. - CVN/VNA