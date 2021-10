Le président du Forum économique mondial (WEF), Børge Brende (gauche) et le président exécutif et fondateur du WEF, le professeur Klaus Schwab (centre) et le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) coprésident le Dialogue stratégique national Vietnam - WEF. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Placé sous le thème “Renforcement du partenariat public-privé : principal moteur d'une reprise intégrale et d'un développement durable, inclusif et innovant », le Dialogue stratégique national Vietnam - Forum économique mondial (WEF) a été organisé en ligne le 29 octobre.

Estimant la signification et les résultats de cet événement, le président du WEF Børge Brende a estimé que les PDG et la communauté des affaires avaient eu des réponses positives au message du Premier ministre vietnamien lorsqu'il avait partagé l’aspiration, le plan et les objectifs de développement du Vietnam.

Selon le président du WEF Børge Brende, le Vietnam a été et est un pays important pour le WEF.

Le WEF apprécie hautement les politiques à court et à long terme du gouvernement et les efforts du Vietnam pour répondre et s'adapter en toute sécurité à la pandémie de COVID-19 et viser une vision et des objectifs plus réalistes à long terme. Le Vietnam dispose de mesures d'adaptation sûres et flexibles, d’une stratégie de vaccination, d'un contrôle efficace du COVID-19, entrant dans la phase de reprise économique et de production en maitrisant la pandémie. Les politiques à long terme du Vietnam réaffirment l’aspiration, la vision et les efforts de développement du gouvernement.

Le Vietnam est considéré comme une économie dynamique, un centre dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Le Vietnam a montré son engagement en faveur de l'innovation et de la réforme et a pris des politiques visant à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance tels que l'économie verte, les solutions intelligentes et les énergies renouvelables.

Børge Brende a affirmé que le WEF continuerait d'accompagner le Vietnam dans la promotion du partenariat public-privé, en continuant d'avoir des programmes de coopération réguliers et ses activités annuelles à Davos. - VNA