Hanoi (VNA) - La minorité Thai noire du district de Trạm Tấu, dans la province montagneuse de Yên Bai, possède non seulement des danses captivantes, mais aussi des costumes d'une beauté unique et porteurs de valeurs artistiques et historiques.

Photo d'illustration : Journal Yên Bai

Ces costumes ont été préservés et transmis de génération en génération. Le costume traditionnel des femmes Thaï du district de Trạm Tấu comprend une robe, une chemise, une ceinture, un foulard piêu et des bijoux.

Dès leur plus jeune âge, les filles apprennent de leurs mères et grands-mères comment coudre des robes et comment porter la ceinture.

Aujourd'hui, les robes et les hauts sont fabriqués dans des designs et couleurs modernes, mais sans perte de l'identité culturelle.

Dong Thi Tian, hameau de Hat 2, commune de Hat Luu, district de Trạm Tấu, province de Yên Bai a exprimé : ''Lorsque je porte notre costume traditionnel, je me sens à l'aise et fière. En apprenant des femmes du village, je peux reconnaître de nombreux modèles et, ce faisant, nous pouvons préserver l'identité de notre groupe ethnique.''

L’ethnie minoritaire Thai représente 13% de la population du district de Trạm Tấu. Avec diligence et imagination, les femmes locales ont créé leurs propres œuvres d'art, reflétées dans les motifs de leurs robes.

Lo Thi Dung, hameau de Hat 2, commune de Hat Luu, district de Trạm Tấu, province de Yen Bai a souligné : "Je suis heureuse de voir que mes enfants et petits-enfants fabriquent eux-mêmes leurs costumes traditionnels. Maintenant que je suis plus grande, c'est à mon tour d'apprendre aux plus jeunes."

Les costumes traditionnels des femmes Thai de Trạm Tấu sont étroitement associés à la vie matérielle et spirituelle. Leur préservation et leur promotion font toujours l'objet d'une attention particulière de la part des populations locales.-VNA