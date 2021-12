La conférence scientifique internationale sur la préservation et la valorisation des valeurs des « châu ban ". Photo:QĐND

Hanoï (VNA) – Le Département de gestion des documents et des archives d'État, revelant du ministère de l'Intérieur, a organisé le 23 décembre à Hanoï, une conférence scientifique internationale sur la préservation et la valorisation des valeurs des «châu ban» de la dynastie des Nguyên.

Les « châu ban », un ensemble de documents administratifs présentant les activités de la gestion d’État des empereurs de la dynastie des Nguyên (1802-1945), dernière dynastie royale du Vietnam, ont été reconnus en 2017 par l'UNESCO en tant que patrimoine documentaire mondial.

Les ''chau ban''. Photo. tuyengiao.vn



Les «châu ban» comprennent 85.000 actes d'origine rédigé en Han (caractère chinois), en Nom (écriture démotique sino-vietnamienne), en Han Nom, en français ou en quoc ngu (écriture vietnamienne latinisée).

Des experts et chercheurs ont suggéré d’intensifier l'introduction des «châu ban» sur des plates-formes numériques via des salles de lecture virtuelles, expositions en 2D et en 3D; de diversifier les formes de communication, notamment via les réseaux sociaux…-VNA