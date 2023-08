Hanoï (VNA) - L'ambassade d'Arabie Saoudite a organisé un événement pour présenter l’Al-Qatt Al-Asiri, décoration murale traditionnelle par les femmes de l’Asir ( Arabie saoudite ).L'événement a réuni un grand nombre de femmes cadres vietnamiennes, cheffes d'organisations internationales, épouses d'ambassadeurs et de chargés d'affaires au Vietnam et de nombreuses femmes journalistes.L’ Al-Qatt Al-Asiri a été inscrit en 2017 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.L’Al-Qatt Al-Asiri, décoration murale traditionnelle exécutée par les femmes, est une forme d’art ancestrale reconnue comme un élément clé de l´identité de la région de l’Asir.Il s’agit d’une forme d’art spontanée, pratiquée en grande partie par les femmes de la communauté, pour décorer les murs des maisons, notamment dans les salles de réception en l’honneur des invités. La maîtresse de maison invite les femmes de son entourage, toutes générations confondues, à l’aider à décorer les murs. C’est ainsi que les connaissances se transmettent de génération en génération. Les motifs constitués de formes géométriques et de symboles sont dessinés sur un fond en gypse blanc.Autrefois l’apanage des femmes, cet art est désormais également pratiqué par des hommes et des femmes artistes, designers, décorateurs d’intérieur et architectes, notamment sur d’autres surfaces. Cet art renforce les liens sociaux et la solidarité entre les membres de la communauté. Il a également un effet thérapeutique sur ses praticiens. L’utilisation de cet art dans la plupart des foyers assure sa viabilité au sein de la communauté. Certaines personnes ont d’ailleurs créé des galeries d’art locales individuelles, dans leur maison, pour sauvegarder l’élément. L’observation et la pratique constituent les principaux modes de transmission de l’élément de génération en génération. Les sociétés, les ONG et les individus jouent tous un rôle clé dans la sauvegarde, la promotion et la transmission des connaissances et des savoir-faire connexes.-VNA