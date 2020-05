Le 17 mai, à Thua Thien-Hue, le CC de la Fédération de la jeunesse du Vietnam a démarré la 2e étape du programme «J’aime ma Patrie» 2020. Photo: CPV



Thua Thien-Hue (VNA) - Le 17 mai, dans la province de Thua Thien-Hue, le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam a démarré la 2e étape du programme «J’aime ma Patrie» 2020 sur le thème «la jeunesse suit les paroles de l’Oncle Ho».



Lancé par le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, "J’aime ma Patrie" est une série d'activités pour célébrer les grandes fêtes nationales.



Il se déroule du 29 avril au 2 septembre dans l’ensemble du pays et est divisé en 4 étapes : Merci à la Patrie, La jeunesse suit les paroles de l'Oncle Ho, Juillet de reconnaissance, Fierté du Vietnam.



Pour cette 2e étape, à l’occasion de la célébration du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), les jeunes vont en apprendre plus sur la vie et la carrière de l'Oncle Ho, écrire des histoires sur lui et les partager sur les réseaux sociaux, organiser un "Voyage sur les traces de l'Oncle Ho" qui comprendra des visites des sites culturels et historiques dans le pays et à l'étranger.



Dans la province de Thua Thien-Hue, de nombreuses activités significatives ont été mises en œuvre comme remise d’une vingtaine de cadeaux à des élèves démunis issus d’ethnies minoritaires d’une valeur de 2 millions de dôngs chacun, don de 15.000 repas à 1.000 habitants en grande difficulté, distribution gratuite de médicaments à hauteur de 1,6 milliard de dôngs, remise de 340.000 œufs à des habitants pauvres, visite et remise de cadeaux à dix familles méritantes envers la Patrie et à une Mère héroïne, mise en chantier d’une "maison du cœur" de 50 millions de dongs pour une famille méritante pauvre.



Le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam a également appelé tous les jeunes du pays à mettre en œuvre le programme "S’inspirer chaque jour de l’Oncle Ho" en choisissant tous les jours une activité exemplaire digne du Grand leader à partager sur les réseaux sociaux. -CPV/VNA