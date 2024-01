Hanoi (VNA) - Le tourisme vietnamien en 2023 a récolté beaucoup de succès et des réalisations exceptionnelles. Les prix honorant l'image du Vietnam comme une destination internationale ont contribué à positionner clairement la marque du pays sur la carte touristique mondiale. Le tourisme constitue un point positif de la reprise socio-économique.

Le montagne de Fansipan à Sa Pa de la province de Lao Cai attire un grand nombre de touristes nationaux et étrangers à visiter et à admirer. Photo:VNA

Selon l'Administration nationale du tourisme, après seulement trois trimestres, le tourisme du Vietnam a dépassé l'objectif de 8 millions de visiteurs internationaux pour l'ensemble de l'année 2023. Le secteur a rapidement modifié l'objectif de 12,5 à 13 millions de visiteurs internationaux (1,5 fois le plan initial).



En 2023, le secteur du tourisme a accueilli 12,6 millions de visiteurs internationaux, dépassant de 57 % l'objectif initial et atteignant l'objectif ajusté (12-13 millions). Les visiteurs nationaux ont été 108 millions, dépassant de 6% le plan 2023. Les revenus totaux du secteur touristique sont estimés à 678.000 milliards de dôngs, dépassant 4,3% du plan annuel.



Le tourisme vietnamien a reçu 54 prix des World Travel Awards 2023, notamment le 4ème prix de la première destination patrimoniale mondiale, qui a continué à affirmer son potentiel, ses ressources naturelles et la valeur de son patrimoine culturel de longue date dans le développement touristique. Ces prix contribuent à promouvoir plus largement l'image du tourisme vietnamien à l'international, tout en réaffirmant les efforts visant à préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales de la communauté.

Les touristes visitent le pont Thê Huc (Pont du soleil levant). Photo : VNA

Selon le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, en 2023, un certain nombre de politiques ont été adoptées, contribuant à dégager des obstacles et à promouvoir la reprise du tourisme. Les mécanismes et politiques visant à soutenir le développement du tourisme et les agences de voyage continueront d’être complétés et mis en œuvre rapidement. Les questions qui facilitent le tourisme international ont considérablement changé, notamment les procédures d'immigration et de visa. Les produits touristiques sont renouvelés, attractifs et plus compétitifs. De nombreuses nouvelles destinations ont été investies et les installations techniques touristiques améliorées.

Le tourisme s'inscrit dans le développement global de la culture, la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel, les activités sportives et la promotion des investissements commerciaux.



Cependant, le tourisme vietnamien se heurte à de nombreuses difficultés et défis. Le nombre d’arrivées internationales s’est redressé relativement lentement par rapport aux autres pays de la région.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a proposé de nombreuses mesures pour créer des percées dans la reprise et le développement du tourisme. Le ministère estime qu'il est nécessaire de poursuivre la coordination intersectorielle, la recherche et de proposer des mécanismes et politiques pour faciliter la reprise et le développement du secteur.

Par exemple, étudier une exemption de visa pour des séjours de courte durée pour les touristes en provenance d'un certain nombre de marchés potentiels tels que la Chine, l'Inde... afin de stimuler la demande touristique, notamment en basse saison ; étendre unilatéralement l'exemption de visa aux pays ayant d'importantes dépenses touristiques, comme l'Australie, le Canada, les États-Unis et le reste des pays de l'Union européenne.



Le ministère a déclaré qu'il était nécessaire de renforcer la coopération avec les pays, les territoires et les compagnies aériennes internationales pour promouvoir l'ouverture de nouvelles liaisons et augmenter la fréquence des vols directs entre les principales destinations touristiques du Vietnam. Le ministère a proposé de modifier la loi sur les agences de représentation vietnamiennes à l'étranger, autorisant la création de bureaux de promotion du tourisme sur les marchés clés du monde.



Parallèlement, il faut développer des produits et services touristiques de marque, à forte valeur ajoutée, à compétitivité élevée, promouvoir la transformation numérique et développer les ressources humaines.



En 2024, le Vietnam s’attend à ce que son secteur touristique continue de faire une percée, avec pour objectif une restauration complète des activités comme en 2019. L’objectif est 17 à 18 millions de visiteurs internationaux, 110 millions de touristes nationaux, 840.000 milliards de dongs de recettes, faisant du Vietnam un pays touristique développé.- VNA