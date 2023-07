Photo d'illustration: nongnghiep.vn



Ben Tre (VNA) - En juin dernier, l'Institut national de planification et de projection agricoles (ministère de l'Agriculture et du Développement rural) a organisé un atelier sur le développement durable de la filière nationale de la noix de coco jusqu'en 2030.



Lors de l’atelier, Le Van Duc, vice-directeur du Département de la production végétale du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, a affirmé la grande nécessité du projet «Développement de cultures industrielles clés jusqu'en 2030 - Cocotiers». Avec cinq autres cultures (poivre, noix de cajou, café, thé et caoutchouc), le projet sera soumis au gouvernement dans un proche avenir.



Selon Nguyen Quang Dung, directeur de l'Institut national de planification et de projection agricoles, la filière de la noix de coco joue progressivement un rôle très important dans le développement socio-économique du Vietnam.



Cependant, elle a encore certaines limites. Outre un lien lâche dans les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne de valeur, les technologies de transformation sont peu développées.

Panorama de l'atelier. Photo: VNA



L’atelier a permis d’évaluer l'importance socio-économique des cocotiers ainsi que l'état de la production au Vietnam, d’avancer des solutions pour le développement durable de la filière dans les temps à venir. Ensuite, le projet «Développement de cultures industrielles clés jusqu'en 2030 - Cocotiers» sera finalisé pour être soumis au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, avant de solliciter l’approbation du Premier ministre.



Huynh Quang Duc, directeur adjoint du Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Ben Tre, a déclaré que Ben Tre occupait la première place nationale en termes de superficie de cocoteraies et que ces cultures n’avaient cessé d'augmenter ces dernières années.



Selon lui, plus de 70% de la population de Ben Tre vit de la noix de coco, la province compte plus de 163.000 ménages cultivant des cocotiers. Les produits à base de coco représentent 42,51 % du montant total des exportations de la province, créant des emplois pour des milliers de travailleurs. Actuellement, Ben Tre compte 78.000 hectares de cocoteraies. Ses produits sont exportés vers près de 100 pays et territoires.



Selon l'Institut national de planification et de projection agricoles, actuellement, la filière vietnamienne de la noix de coco occupe une place importante dans le monde avec plus de 188.000 hectares de cocoteraies, soit 1,67% de la superficie mondiale, 2,07% de celle de l'Asie. En 2021, le Vietnam se classait au 5e rang mondial en termes de superficie de cocoteraies.



Les cocotiers sont une source de revenus pour environ 389.530 ménages et génèrent une valeur d'exportation de plus de 900 millions de dollars par an.



Le pays recense environ 854 entreprises produisant et transformant des produits à base de noix de coco, employant plus de 15.000 travailleurs. Actuellement, plus de 90 entreprises exportent des produits à base de noix de coco.-VNA