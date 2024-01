Photo d'illustration: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Il est nécessaire d'interdire les navires de pêche en activité en mer qui ne sont pas enregistrés, non immatriculés et sans permis de pêche. Cette proposition a été faite lors de la réunion du Comité du Parti de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) concernant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), tenue le 23 janvier.

Lors de cette réunion, Mme Pham Thi Na, directrice adjointe du Département provincial de l'agriculture et du développement rural, a annoncé que jusqu'au 19 janvier, la province comptait 4 600 bateaux de pêche enregistrés, 1 095 non enregistrés, 891 non immatriculés et 92 sans dispositifs de surveillance.

Le président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Tho, a demandé au Département provincial de l'agriculture et du développement rural de collaborer avec les autorités locales pour résoudre immédiatement les problèmes liés aux navires de pêche non enregistrés, non immatriculés et sans permis de pêche.

"Nous devons accomplir cette tâche ces deux prochaines semaines. Après avoir aidé les personnes à remplir les documents requis, aucun navire de pêche ne satisfaisant pas aux conditions requises ne sera autorisé à quitter le port", a souligné Nguyen Van Tho.

En outre, le président du Comité populaire provincial a également exhorté les autorités compétentes à sanctionner toutes les violations en matière de pêche INN. -VNA