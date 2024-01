En déployant un travail de communication efficace sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et en soutenant les pêcheurs locaux contre les problèmes imprévus en mer, la province de Phu Yên n’a enregistré aucune violation de la réglementation sur la pêche INN cours des cinq dernières années.