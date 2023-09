Mme Anne-Marie Trevelyan, secrétaire d'État chargée de la région Indo-Pacifique. Photo : VNA



Londres (VNA) - Célébrant les 50 ans des relations diplomatiques, le Vietnam et le Royaume-Uni peuvent être fiers d'avoir édifié des relations solides non seulement grâce aux échanges entre les peuples, mais également grâce à leurs relations commerciales, a estimé Mme Anne-Marie Trevelyan, secrétaire d'État chargée de la région Indo-Pacifique. Elle s'est dite convaincue que les relations bilatérales continueront à se renforcer à l'avenir.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information à Londres, elle a affirmé que les sentiments et les engagements partagés entre le Royaume-Uni et le Vietnam aideraient les deux parties à promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, dont l’adaptation au changement climatique. Elle a déclaré que les deux pays ont coopéré pour relever certains défis du changement climatique et pour s’accompagner dans le processus vers zéro émission à travers le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).)



Elle s’est déclaré convaincu que les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni continueraient de se développer au cours des 50 prochaines années, les deux parties travaillant ensemble pour relever les défis du changement climatique ainsi que renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation et du commerce.

Selon le secrétaire d'État britannique, le commerce bilatéral continuera de croître grâce à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Les relations commerciales approfondies entre les deux pays aideront les entreprises britanniques à développer leurs opportunités dans la région Indo-Pacifique.

Mme Anne-Marie Trevelyan prend la parole lors de la célébration de la 78e Fête nationale du Vietnam. Photo : VNA



Elle a aussi affirmé que l’élément le plus important était le développement des relations diplomatiques populaires - un pont qui apporte la force pour relier la culture, l'histoire et l'avenir des deux pays. Elle a estimé que le partage des liens culturels allant de la cuisine à la musique en passant par le développement académique serait une force durable pour que le Royaume-Uni et le Vietnam entrent dans les 50 prochaines années de coopération.

Le 14 septembre, à Ho Chi Minh-Ville, le Comité populaire municipal a organisé une cérémonie de célébration des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Royaume-Uni.

Le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai a souligné l’augmentation rapide du commerce bilatéral durant ces cinq dernières décennies de coopération, notamment avec la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni en 2020 et du CPTPP en 2021. Il a aussi insisté sur les échanges culturels entre les deux pays, avec la présence très populaire de la culture et la gastronomie vietnamiennes dans la société britannique et une communauté vietnamienne de près de 100 000 personnes dans ce pays.

Présente à la célébration, Mme Emily Hamblin, consul général du Royaume-Uni à Ho Chi Minh-Ville, a affirmé le souhait de continuer à être partenaire de confiance du Vietnam et de la ville, en particulier.

Elle est ravie que le Royaume-Uni travaille en étroite collaboration avec Ho Chi Minh-Ville, en particulier dans les efforts visant à faire de la ville un centre de services financiers, à développer des villes intelligentes, à créer un centre de l'innovation médicale. -VNA