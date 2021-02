Binh Duong (VNA) - Alors que le Nouvel An lunaire du Vietnam approche, les artisans de la province de Binh Duong travaillent 24h/24 pour produire de petites poteries de buffle en argile.

Des buffle d'argile en jaune à Binh Duong. Photo : VNA/CVN

Les semaines précédant les vacances du Têt sont une période chargée pour bien des artisans du pays, avec les nombreuses commandes pour produire des pièces honorant l'animal du zodiaque du Nouvel An.



C’est le cas dans les villages de potiers de la province de Binh Duong, où des milliers de buffles d'argile sont fabriqués pour célébrer 2021.

Dans son atelier de la ville de Tân Uyên, province de Binh Duong, Trân Quôc Tuân produit des buffles d'argile depuis novembre de l'année dernière en utilisant un processus relativement simple.



Tout d'abord, l'argile est placée dans un moule où elle sèche au soleil pendant une heure.

Des effigies en argile à l’image du buffle sèchent au soleil. Photo : VNA/CVN

Une fois retiré du moule, le buffle d'argile sèche de nouveau au soleil pendant deux heures avant d'être mis dans un four où il cuira 10 heures.

Ensuite, il est expédié dans un autre atelier pour y être peint.



En seulement trois mois, le four de M. Tuân a cuit plus de 5.000 buffles d’argiles pour des clients des provinces de Long An et Binh Duong, et de Hô Chi Minh-Ville. "Cette année est l'année du buffle, notre atelier donne donc la priorité aux modèles à l’effigie de cet animal", a déclaré Nguyên Khai Hoang, un artisan de la ville de Thuân An. "Nous fabriquons actuellement deux tailles de buffle d'argile, chacune étant peinte en jaune. Nous les vendons entre 20.000 et 30.000 de dôngs/pièce". Selon les propriétaires d'ateliers, les principaux marchés pour ces produits sont les provinces du Sud et du Centre, ainsi que le Cambodge et le Laos. -CVN/VNA