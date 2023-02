Hanoï, 9 février (VNA) – Le Vietnam espère que les États-Unis et la Chine continueront à régler leurs différends par voie de dialogue sur la base de la Charte de l’ONU et du droit international, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le ballon à air chinois après avoir été abattu par un avion de combat américain au large de la Caroline, le 4 février. Photo : AFP/VNA

C’est ce qu’a déclaré le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères (AE) Doan Khac Viet le 9 février au sujet d'informations selon lesquelles un ballon à air chinois aurait été repéré dans l'espace aérien américain et abattu, lors de la conférence de presse périodique du ministère vietnamien des AE.

"Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun rapport d'agences compétentes, de la presse ou de personnes concernant des ballons à haute altitude repérés au Vietnam", a-t-il ajouté.

Plus tôt, les médias américains avaient rapporté qu'un ballon chinois était entré dans l'espace aérien américain et avait été abattu par un avion de chasse américain au large des côtes de la Caroline, au-dessus de l'océan Atlantique, le 4 février après-midi (heure locale).



Le 3 février, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que l'entrée involontaire de l’aérostat civil dans l'espace aérien américain était due à un cas de force majeure et que le ballon est utilisé pour la recherche scientifique, principalement la recherche météorologique.

"En raison de l'influence des vents d'ouest et de sa capacité de maîtrise de soi limitée, le ballon à air a dévié de sa trajectoire prévue", a ajouté le ministère chinois.- VNA